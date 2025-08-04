Барселона с дебютным голом Рэшфорда разгромила Тэгу

Испанская Барселона в рамках азиатского турне уверенно одолела корейский Тэгу. Первым голом в составе "блаугранас" отличился новичок Маркус Рэшфорд.

Трижды Барса забила еще до перерыва. Дубль оформил Гави, а между его голами отличился Роберт Левандовски. После перерыва Тони Фернандес отправил в ворота хозяев четвертый мяч, а добил Тэгу точным ударом Рэшфорд.

Нападающий перебрался в Испанию на правах аренды. Барса сможет выкупить контракт универсала атаки у английского Манчестер Юнайтед. Последние полгода он провел в бирмингемской Астон Вилле.

Контрольный матч

Тэгу – Барселона – 0:5

Голы: Гави, 21, 45+2, Левандовски, 27, Фернандес, 54, Рэшфорд, 65

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