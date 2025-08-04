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Футбол

Доннарумма не получил ни одного предложения

Итальянец предпочел бы остаться в ПСЖ.
Сегодня, 18:59       Автор: Андрей Безуглый
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма все больше склоняется к варианту остаться в клубе, пишет Бен Джейкобс.

Итальнец готов доработать до конца свой контракт, хотя ему и придется соперничать за первый номер с новичком Люкой Шевалье.

При этом ПСЖ, ожидаемо, предпочел бы продать игрока. Опираясь на сумму, запрошенную Миланом за Меньяна, парижане готовы принять предложение от 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что кипером интересуются Галатасарай и Манчестер Юнайтед, однако инсайдер опровергает эти слухи.

Кроме того, сам Доннарумма готов уйти только в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче нацелился на топового игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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