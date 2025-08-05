iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл сделал второе предложение по талантливому форварду

РБ Лейпциг пока предпочел бы подать Шешко "сорокам".
Сегодня, 00:09       Автор: Андрей Безуглый
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Ньюкасл отправил РБ Лейпциг второе предложение по Беньямину Шешко, пишет Давид Орнштейн.

Напомним, что ранее немецкий клуб отклонил 75+5 млн евро, так как хочет получить 80 млн сразу.

Сам же словенец предпочел бы Манчестер Юнайтед, однако сначала он хочет получить от манкунианцев гарантий сделки.

МЮ же все еще не прислал Лейпцигу ни одного официального предложения, а потому "быки" отдают предпочтение Ньюкаслу.

В случае, если Юнайтед не сделает свои шаги в ближайшее время, Шешко готов согласиться на условия "сорок", так как их проект так же ему нравится.

Ранее также сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед может отправиться к бывшему тренеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Беньямин Шешко

Статьи по теме

Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду
Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига
Руководство Манчестер Юнайтед не может определиться с кандидатурой форварда Руководство Манчестер Юнайтед не может определиться с кандидатурой форварда
МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: матч в УПЛ, который закроет программу первого тура
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Ливерпуль дважды обыграл Атлетик в товарищеских матчах
Европа00:09
Ньюкасл сделал второе предложение по талантливому форварду
Вчера, 23:35
Формула 123:35
Бывший технический директор Феррари приступил к работе спустя год
Украина23:00
УПЛ: Металлист 1925 разошелся ничьей с Оболонью
Украина22:55
Вратарь Кривбасса не вернулся в Украину после сборов в Словении
Европа22:25
Гасперини - о Довбике: Мы работаем над улучшением некоторых слабых сторон
Европа21:42
"Такое недопустимо": Леви объяснил увольнение Постекоглу
Европа20:55
Тен Хаг хотел бы забрать у Манчестер Юнайтед своего экс-подопечного
Европа20:22
Арсенал готов расстаться с еще одним бесполезным игроком
Украина19:58
Металлист 1925 ничьей с Оболонью закрыл тур УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK