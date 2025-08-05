Ньюкасл сделал второе предложение по талантливому форварду

РБ Лейпциг пока предпочел бы подать Шешко "сорокам".

Ньюкасл отправил РБ Лейпциг второе предложение по Беньямину Шешко, пишет Давид Орнштейн.

Напомним, что ранее немецкий клуб отклонил 75+5 млн евро, так как хочет получить 80 млн сразу.

Сам же словенец предпочел бы Манчестер Юнайтед, однако сначала он хочет получить от манкунианцев гарантий сделки.

МЮ же все еще не прислал Лейпцигу ни одного официального предложения, а потому "быки" отдают предпочтение Ньюкаслу.

В случае, если Юнайтед не сделает свои шаги в ближайшее время, Шешко готов согласиться на условия "сорок", так как их проект так же ему нравится.

Ранее также сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед может отправиться к бывшему тренеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!