Чешский клуб объявил о подписании украинского голкипера

Пражская Славия объявила о подписании украинского голкипера Александра Петренко, который перешел из леверкузенского Байера.

Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 18-летний украинец заключил контракт до 30 июня 2029 года и начнет тренироваться с командой B.

Состав Славии вратарь пополнил в статусе свободного агента, ранее расторгнув договор с немецким клубом.

Источник: slavia.cz

Петренко является воспитанником киевского Динамо, а также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины.

В апреле 2022 года голкипер перебрался в юношескую команду венгерской Кишварды, а с июля того же года пребывал в молодежной системе Байера.

Вторую часть прошлого сезона Петренко провел в аренде в кельнской Виктории. За команду U-19 представителя третьего немецкого дивизиона вратарь провел шесть матчей, в которых пропустил 11 голов.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе.

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