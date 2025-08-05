iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Чешский клуб объявил о подписании украинского голкипера

Воспитанник Динамо Александр Петренко сменил Байер на Славию.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Петренко / slavia.cz
Александр Петренко / slavia.cz

Пражская Славия объявила о подписании украинского голкипера Александра Петренко, который перешел из леверкузенского Байера.

Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 18-летний украинец заключил контракт до 30 июня 2029 года и начнет тренироваться с командой B.

Состав Славии вратарь пополнил в статусе свободного агента, ранее расторгнув договор с немецким клубом.

Источник: slavia.cz

Петренко является воспитанником киевского Динамо, а также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины.

В апреле 2022 года голкипер перебрался в юношескую команду венгерской Кишварды, а с июля того же года пребывал в молодежной системе Байера.

Вторую часть прошлого сезона Петренко провел в аренде в кельнской Виктории. За команду U-19 представителя третьего немецкого дивизиона вратарь провел шесть матчей, в которых пропустил 11 голов.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы байер Славия Прага Александр Петренко

Статьи по теме

Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ
Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера
Интер согласился улучшить предложение по лидеру Аталанты Интер согласился улучшить предложение по лидеру Аталанты
Рома установила цену на Довбика и ищет потенциальных покупателей Рома установила цену на Довбика и ищет потенциальных покупателей

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Пафос и другие матчи квалификации всех еврокубков
просмотров

Последние новости

Украина16:44
Шахтер потерял палача Бешикташа на длительный срок
Европа16:00
МЮ увеличил предложение за звезду Бундеслиги
Европа15:28
Британская футболистка получила жесткий бан за нападение на арбитра
Европа14:58
Чешский клуб объявил о подписании украинского голкипера
Лига Чемпионов14:32
Динамо - Пафос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа14:30
МЮ получил новый вариант с балканским форвардом
Лига Чемпионов13:55
Динамо - Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Европа13:10
Трансферный провал Реала оказался в Греции
Бокс12:55
"Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом
Формула 112:29
"Обманет себя, если продолжит": бывший босс Формулы-1 отправил Хэмилтона на пенсию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK