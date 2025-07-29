Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе

Бывший нападающий киевского Динамо Фран Соль продолжит карьеру в составе Эркулеса, выступающего в третьем дивизионе Испании.

О переходе игрока испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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33-летний футболист подписал контракт до июня 2026 года.

💥 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | 𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗹, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗛𝗲́𝗿𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀.



⚡ Gol, liderazgo y experiencia para nuestro ataque.



🙌 ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲!



💙 #MachoHércules 🤍 pic.twitter.com/9hpw6VkWSR — Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) July 28, 2025

Состав команды из Аликанте испанский форвард пополнил в статусе свободного агента.

Два предыдущих сезона Соль провел в кипрском клубе АЕК. За это время он сыграл в составе команды из Ларнаки 75 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав семь результативных передач.

Напомним, что в Динамо Соль перешел в январе 2019 года из нидерландского Виллема II. В целом в составе "бело-синих" испанец провел 24 поединка, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Пребывая на контракте в киевском клубе, нападающий также поиграл в арендах в испанских Тенерифе, Эйбаре и Малаге.

Ранее сообщалось, что польский клуб объявил о переходе защитника Динамо.

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