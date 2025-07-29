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Футбол

Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в третьем испанском дивизионе

Фран Соль после выступлений на Кипре вернулся на родину.
Сегодня, 11:08       Автор: Игорь Мищук
Фран Соль / Getty Images
Фран Соль / Getty Images

Бывший нападающий киевского Динамо Фран Соль продолжит карьеру в составе Эркулеса, выступающего в третьем дивизионе Испании.

О переходе игрока испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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33-летний футболист подписал контракт до июня 2026 года.

Состав команды из Аликанте испанский форвард пополнил в статусе свободного агента.

Два предыдущих сезона Соль провел в кипрском клубе АЕК. За это время он сыграл в составе команды из Ларнаки 75 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав семь результативных передач.

Напомним, что в Динамо Соль перешел в январе 2019 года из нидерландского Виллема II. В целом в составе "бело-синих" испанец провел 24 поединка, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Пребывая на контракте в киевском клубе, нападающий также поиграл в арендах в испанских Тенерифе, Эйбаре и Малаге.

Ранее сообщалось, что польский клуб объявил о переходе защитника Динамо.

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