Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций

В рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций Полесье сыграло с Пакшем.

В течение первой части встречи житомиряне уверенно давили на представителей Венгрии. Подопечные Руслана Ротаня проводили большую часть времени с мячом и создавали моменты.

Это принесло плоды уже под конец 45-минутки. Сначала счет открыл Александр Андриевский, затем преимущество удвоил Даниил Бескоровайный.

Во второй половине встречи номинальные хозяева продолжали действовать уверенно и довольно быстро довели счет до разгромного. Богдан Леднев отличился на 58-й минуте.

Позже Пакш мог сократить отставание, однако их взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Без ложки дегтя, однако, все равно не обошлось, потому что в конце основной левый защитник «волков» Богдан Михайличенко получил красную карточку.

Полесье - Пакш 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

