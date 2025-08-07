iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций

Украинцы легко справились с венграми.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь

В рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций Полесье сыграло с Пакшем.

В течение первой части встречи житомиряне уверенно давили на представителей Венгрии. Подопечные Руслана Ротаня проводили большую часть времени с мячом и создавали моменты.

Это принесло плоды уже под конец 45-минутки. Сначала счет открыл Александр Андриевский, затем преимущество удвоил Даниил Бескоровайный.

Во второй половине встречи номинальные хозяева продолжали действовать уверенно и довольно быстро довели счет до разгромного. Богдан Леднев отличился на 58-й минуте.

Позже Пакш мог сократить отставание, однако их взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Без ложки дегтя, однако, все равно не обошлось, потому что в конце основной левый защитник «волков» Богдан Михайличенко получил красную карточку.

Полесье - Пакш 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

Статьи по теме

"Сложное противостояние": Ротань поделился ожиданиями от ближайшего матча отбора Лиги конференций "Сложное противостояние": Ротань поделился ожиданиями от ближайшего матча отбора Лиги конференций
Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций
Полесье уверенно одолело Карпаты Полесье уверенно одолело Карпаты
Кроме Динамо и Шахтера: Украинский клуб впервые за пять лет смог преодолеть раунд отбора в еврокубках Кроме Динамо и Шахтера: Украинский клуб впервые за пять лет смог преодолеть раунд отбора в еврокубках

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Теннис00:49
Винус Уильямс вылетела на старте Cincinnati Open
Лига конференций00:42
Полесье - Пакш: Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Лига Европы00:10
Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса
00:05
Ризнык прокомментировал ничью с Панатинаикосом
Вчера, 23:45
Украина23:45
Календарь Шахтера: "горняки" разошлись миром с Панатинаикосом
Европа23:40
Топ-клуб АПЛ делал предложение по трансферу одного из открытий прошлого сезона Серии А
Европа23:27
Челси потерял основного центрбека почти на весь сезон
Европа22:59
Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций
Лига Европы22:54
Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы
Европа22:31
Тоттенхэм может присоединиться к борьбе за нападающего их принципиального соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK