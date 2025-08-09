Милан после неудачи с Нуньесом нацелился на еще один трансферный провал клуба АПЛ

Теперь "россонери" хотят видеть у себя Расмуса Хойлунда.

Итальянский Милан планирует усилить линию атаки.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «россонери» после того, как не смогли подписать Дарвина Нуньеса, рассматривают еще одного нападающего, который не заиграл в АПЛ.

Коллектив Массимилиано Аллегри хочет видеть у себя Расмуса Хойлунда. Миланом рассматривается вариант аренды с правом выкупа за сумму в районе 30 млн евро. В то время как Манчестер Юнайтед хочет аренду с обязательным выкупом за 40 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний датчанин провел 52 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее МЮ представил нового форварда, который должен заменить Хойлунда.

