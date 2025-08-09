iSport.ua
Милан после неудачи с Нуньесом нацелился на еще один трансферный провал клуба АПЛ

Теперь "россонери" хотят видеть у себя Расмуса Хойлунда.
Сегодня, 17:18       Автор: Василий Медвидь
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Итальянский Милан планирует усилить линию атаки.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «россонери» после того, как не смогли подписать Дарвина Нуньеса, рассматривают еще одного нападающего, который не заиграл в АПЛ.

Коллектив Массимилиано Аллегри хочет видеть у себя Расмуса Хойлунда. Миланом рассматривается вариант аренды с правом выкупа за сумму в районе 30 млн евро. В то время как Манчестер Юнайтед хочет аренду с обязательным выкупом за 40 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний датчанин провел 52 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее МЮ представил нового форварда, который должен заменить Хойлунда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан манчестер юнайтед Расмус Хойлунд

