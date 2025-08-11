Испания попрощалась со своим главным тренером

Женская сборная Испании сменила главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба местной федерации футбола.

Монтссерат Томе, которая возглавляла коллектив на последнем женском Евро, покинула свое место работы по собственному желанию. Специалистку заменила Соня Бермудез.

Бермудез ранее тренировала женскую сборную Испании в возрастной категории до 23 лет.

Отметим, что Томе вместе со своими подопечными дошла до финала Евро-2025, но там в серии пенальти уступила сборной Англии и своей визави в лице Сарины Вигманн.

