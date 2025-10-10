iSport.ua
Футбол

Пикфорд установил исторический рекорд сборной Англии

Железная стена.
Вчера, 09:20       Автор: Валентина Чорноштан
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд установил рекорд среди вратарей национальной команды, сообщает Opta.

Накануне состоялся матч сборной Англии против Уэльса, подопечные Томаса Тухеля обыграли соперника со счётом 3:0.

Этот матч стал для Пикфорда рекордным, ведь теперь Джордан - первый вратарь в истории сборной Англии, который отстоял на ноль восемь матчей подряд.

Напомним, последний раз Пикфорд пропустил гол в поединке против сборной Греции в рамках Лиги наций в прошлом году.

В следующем поединке сборная Англии встретится со сборной Латвии.

 

