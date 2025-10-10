Пикфорд установил исторический рекорд сборной Англии
Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд установил рекорд среди вратарей национальной команды, сообщает Opta.
Накануне состоялся матч сборной Англии против Уэльса, подопечные Томаса Тухеля обыграли соперника со счётом 3:0.
Этот матч стал для Пикфорда рекордным, ведь теперь Джордан - первый вратарь в истории сборной Англии, который отстоял на ноль восемь матчей подряд.
8 - Jordan Pickford is the first ever goalkeeper to keep a clean sheet in eight consecutive 90 minute appearances for the England men's team. Gandalf. #ENGWAL pic.twitter.com/o8JedXMAjg— OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2025
Напомним, последний раз Пикфорд пропустил гол в поединке против сборной Греции в рамках Лиги наций в прошлом году.
В следующем поединке сборная Англии встретится со сборной Латвии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!