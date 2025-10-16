iSport.ua
Эвертон объявил о продлении контракта с ветераном команды

Джордан Пикфорд останется с "ирисками".
Сегодня, 19:27       Автор: Андрей Безуглый
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Эвертон продлил контракт с Джорданом Пикфордом.

31-летний кипер останется в команде минимум до 2029 года. Финансовую сторону сделки клуб не стал раскрывать.

Напомним, что Пикфорд присоединился к "ирискам" в 2017 году, перейдя из Сандерленда за 28 млн евро.

С тех пор он провел за ливерпульский клуб 326 матчей, а также стал основным голкипером сборной Англии.

Ранее также сообщалось, что для форварда МЮ появилась неожиданная опция.

