Эвертон объявил о продлении контракта с ветераном команды

Эвертон продлил контракт с Джорданом Пикфордом.

31-летний кипер останется в команде минимум до 2029 года. Финансовую сторону сделки клуб не стал раскрывать.

Напомним, что Пикфорд присоединился к "ирискам" в 2017 году, перейдя из Сандерленда за 28 млн евро.

С тех пор он провел за ливерпульский клуб 326 матчей, а также стал основным голкипером сборной Англии.

