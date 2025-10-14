Голкипер сборной Англии близок к продлению соглашения с Эвертоном
Пикфорд останется в Эвертоне ещё на четыре года.
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд продлит контракт с Эвертоном. Об этом сообщает Sky Sports News.
По информации источника, 31-летний вратарь продлит соглашение с "ирисками" на четыре года.
Отмечается, что англичанин должен подписать новый договор до матча Эвертона против Манчестер Сити. Добавим, что встреча состоится 18 октября.
Напомним, что Джордан Пикфорд присоединился к Эвертону в 2017 году, а его текущий контракт рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне голкипер принял участие в семи матчах АПЛ, в которых пропустил 7 мячей и дважды сыграл "на ноль".
