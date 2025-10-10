Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником

Эвертон принял решение продлить контракт с защитником Виталием Миколенко. Об этом сообщает TeamTalk.

По имеющейся информации, Эвертон намерен продлить соглашение с украинцем, несмотря на то что клуб планирует усилить левый фланг дополнительным игроком. Тем не менее руководство продолжает доверять Миколенко.

Отметим, что действующий контракт Виталия Миколенко с Эвертоном рассчитан до лета 2026 года. Английский клуб планирует продлить его еще на один год.

Виталий Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года из киевского Динамо.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел 6 матчей во всех турнирах за Эвертон.

