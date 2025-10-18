Манчестер Сити - Эвертон 2:0: обзор матча и результат игры 18.10.2025

В субботу, 17 октября, Манчестер Сити принимал на своем поле Эвертон в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы успешно справились с соперником, одержав победу со счетом 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Читай также: Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси

Первую половину встречи команды провели без забитых мячей, а во втором тайме норвежский бомбардир с интервалом в пять минут дважды расписался в воротах "ирисок". Сначала форвард Сити головой замкнул подачу с левого фланга, а после успешно пробил низом из пределов штрафной.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Манчестер Сити с 16 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, имея равное количество набранных баллов с Арсеналом, который свой матч восьмого тура с Фулхэмом проведет сегодня позже. Эвертон идет на десятой позиции, имея 11 пунктов.

Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон восьмого тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Эвертон 2:0

Голы: Холанд, 58, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.81

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 11 - 3

Фолы: 8 - 14

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Аке, О'Райлли (Льюис, 85) - Нико (Ковачич, 86) - Савиньо (Шерки, 86), Рейндерс (Силва, 60), Фоден, Доку (Бобб, 60) - Холанд.

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер, Гуйе (Ироэгбунам, 71) - Алькарас (Рель, 71), Дьюсбери-Холл (Макнил, 87), Ндиайе (Диблинг, 87) - Бету (Барри, 76).

Предупреждения: Гарнер, Диблинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!