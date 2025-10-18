iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Эвертон 2:0: обзор матча и результат игры 18.10.2025

Норвежский бомбардир "горожан" сделал результат во втором тайме поединка.
Сегодня, 19:12       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Эвертон / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Эвертон / Getty Images

В субботу, 17 октября, Манчестер Сити принимал на своем поле Эвертон в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы успешно справились с соперником, одержав победу со счетом 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Читай также: Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси

Первую половину встречи команды провели без забитых мячей, а во втором тайме норвежский бомбардир с интервалом в пять минут дважды расписался в воротах "ирисок". Сначала форвард Сити головой замкнул подачу с левого фланга, а после успешно пробил низом из пределов штрафной.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Манчестер Сити с 16 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, имея равное количество набранных баллов с Арсеналом, который свой матч восьмого тура с Фулхэмом проведет сегодня позже. Эвертон идет на десятой позиции, имея 11 пунктов.

Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон восьмого тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Эвертон 2:0

Голы: Холанд, 58, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.81
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 11 - 3
Фолы: 8 - 14

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Аке, О'Райлли (Льюис, 85) - Нико (Ковачич, 86) - Савиньо (Шерки, 86), Рейндерс (Силва, 60), Фоден, Доку (Бобб, 60) - Холанд.

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер, Гуйе (Ироэгбунам, 71) - Алькарас (Рель, 71), Дьюсбери-Холл (Макнил, 87), Ндиайе (Диблинг, 87) - Бету (Барри, 76).

Предупреждения: Гарнер, Диблинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Тренер Ноттингем Форест лишился работы сразу после разгрома от Челси Тренер Ноттингем Форест лишился работы сразу после разгрома от Челси
Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси
Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Формула 120:55
Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт
Европа20:15
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы
Украина20:00
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
Украина19:40
Суперлига: Днепр разгромил Нико-Баскет, Соколы обыграли Старый Луцк, победы Запорожья и Говерлы
Украина19:38
УХЛ: Одесчина в серии буллитов обыграла Крыжинку
Киберспорт19:35
NaVi осталась последняя игра на групповой стадии BLAST Slam IV
Украина19:30
Календарь Динамо: "бело-синие" упустили победу в матче УПЛ с Зарей
Европа19:15
Барселона вырвала три очка в сложнейшем поединке против Жироны
Европа19:12
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко
Европа18:57
Экс-тренер Миколенко может возглавить многострадальный клуб АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK