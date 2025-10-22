Динамо в меньшинстве обыграло шведского соперника в Юношеской лиге УЕФА

"Бело-синие" одержали минимальную победу в первой встрече с Броммапойкарной.

В среду, 22 октября, Динамо U-19 провело первый матч второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

"Бело-синим" противостояла шведская команда Броммапойкарна U-19, которую подопечные Игоря Костюка обыграли с минимальным счетом 1:0.

Динамо с 30-й минуты поединка пришлось играть в меньшинстве после удаления Богдана Редушко, однако это не помешало добиться положительного результата.

Единственный гол во встрече в компенсированное к первому тайму время забил Владислав Захарченко, который после подачи со штрафного головой переправил мяч в ворота.

Статистика матча Динамо - Броммапойкарна в Юношеской лиге УЕФА

Динамо - Броммапойкарна 1:0

Гол: Захарченко, 45+4

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 4 - 5

Фолы: 17 - 11

Динамо: Суркис, Губенко (Панимаш, 90+3), Огородник, Захарченко, Дехтяр, Озимай (Иваськив, 84), Осипенко, Люсин, Андрейко (Бекерский, 72), Редушко, Гродзинский (Федоренко, 72).

Броммапойкарна: Исакссон, Раск, Эстергрен (Бактеман, 72), Эльфстрем, Апиига (Бергквалл, 58), Вахлунд, Ярде, Эль Маллах (Патхансали, 72), Аурелл (Нариманов, 72), Отоквефор (Шааф, 84), Красничи.

Предупреждения: Андрейко, Панимаш - Ярде.

Удаление: Редушко, 30.

Отметим, что ответный матч состоится в среду, 5 ноября. Победитель этой пары в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА встретится с победителем в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским 2 Коррику.

