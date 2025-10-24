iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Слот прокомментировал ситуацию с Салахом

Тренер сохраняет уверенность в своем игроке.
Сегодня, 14:44       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот уверен, что Мохамед Салах вернет былую форму.

Напомним, что в текущем сезоне у египтянина шесть результативных действий в 12 матчах сезона. А на матч с Айнтртахтом нападающий и вовсе остался в запасе.

Однако Слот уверен, что вскоре Мохамед снова будет стабильно забивать.

Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Мы просто не привыкли к тому, что он не реализует свои шансы.

Главное – это то, что он всегда забивает за Ливерпуль. Последнее, о чем я беспокоюсь, – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь, и я ожидаю, что продолжит в ближайшие недели и месяцы.

В составе произошло довольно много изменений, и всем нужно заново выстроить взаимопонимание

 

