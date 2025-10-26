iSport.ua
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу

Классико без Флика. Зорг о стратегии против Реала.
Сегодня, 14:40       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Зорг / Getty Images
Маркус Зорг / Getty Images

Ассистент главного тренера Ханси Флика Маркус Зорг рассказал о подготовке Барселоны к матчу против мадридского Реала.

Напомним, что Ханси Флик не сможет присутствовать на игре из-за дисквалификации.

О настроении перед матчем:

"Мы набрали хороший темп, и если хотим победить на Бернабеу, важно действовать единой командой, активно прессинговать и держаться вместе. Это даст нам наши шансы".

Об игре на Сантьяго Бернабеу:

"Никогда не знаешь, каким получится матч на Бернабеу. Там невероятная атмосфера, и мы к этому готовы".

О главной угрозе со стороны Реала:

"Главное отличие — их высокий уровень прессинга, особенно впереди", — отметил ассистент главного тренера Барселоны.

