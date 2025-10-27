iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом

Низкие оценки Миколенко в матче Эвертона.
Сегодня, 14:20       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу прошёл матч Эвертон против Тоттенхэма в рамках 9-го тура АПЛ. Матч завершился победой Тоттенхэма со счётом 3:0.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и провёл все 90 минут.

За игру игрок сборной Украины отдал 71% точных передач, выполнил 2 удачных лонгбола из 4 попыток, а также 3 неудачные подачи, заработал фол, выиграл 3 единоборства из 10, сделал 3 подбора мяча.

Также он выиграл одну верховую дуэль из трёх, записал на свой счёт три возврата мяча, не сделал ни одного перехвата и ни разу не заблокировал удар по своим воротам.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили Миколенко одни из самых низких оценок в матче - 5,6 и 5,8 соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма Эвертон с Миколенко потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко
Голкипер сборной Англии близок к продлению соглашения с Эвертоном Голкипер сборной Англии близок к продлению соглашения с Эвертоном
Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:14
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Европа14:51
Наполи надолго потерял Де Брюйне
НБА14:47
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Европа14:20
Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом
Формула 114:08
Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам
Формула 113:50
Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Европа13:35
Ювентус отправил в отставку Тудора
Европа13:20
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Теннис13:18
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
Европа12:59
Реал обжалует удаление Лунина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK