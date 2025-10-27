Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом

В субботу прошёл матч Эвертон против Тоттенхэма в рамках 9-го тура АПЛ. Матч завершился победой Тоттенхэма со счётом 3:0.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и провёл все 90 минут.

За игру игрок сборной Украины отдал 71% точных передач, выполнил 2 удачных лонгбола из 4 попыток, а также 3 неудачные подачи, заработал фол, выиграл 3 единоборства из 10, сделал 3 подбора мяча.

Также он выиграл одну верховую дуэль из трёх, записал на свой счёт три возврата мяча, не сделал ни одного перехвата и ни разу не заблокировал удар по своим воротам.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили Миколенко одни из самых низких оценок в матче - 5,6 и 5,8 соответственно.

