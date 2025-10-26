Эвертон - Тоттенхэм 0:3: обзор матча и результат игры 26.10.2025

"Ириски" пропустили дома от "шпор" три безответных мяча.

В воскресенье, 26 октября, Эвертон принимал Тоттенхэм в матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Команда Томаса Франка разгромила "ирисок" на их поле, одержав победу со счетом 3:0.

Читай также: АПЛ: Арсенал одолел Кристал Пэлас, Манчестер Сити уступил Астон Вилле

Тоттенхэм вышел вперед на 19-й минуте усилиями Микки ван де Вена, который головой переправил мяч в ворота после углового. Вскоре Эвертон ответил результативным ударом Джейка О'Брайена, однако гол был отменен из-за офсайда. А перед перерывом нидерландский защитник "шпор" оформил дубль, снова успешно сыграв в воздухе после подачи с углового.

Точку в поединке поставил Папе Матар Сарр, доведя результат до разгромного под конец встречи.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Тоттенхэм, набрав 17 очков, занимает на данный момент третье место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон с 11 баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм девятого тура чемпионата Англии

Эвертон - Тоттенхэм 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.53 - 2.09

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 9 - 8

Фолы: 9 - 8

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен (Рель, 66), Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер, Гуйе (Алькарас, 86) - Ндиайе, Дьюзбери-Холл, Грилиш - Бету (Барри, 66).

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс - Палинья, Бентанкур - Кудус (Сарр, 78), Симонс (Бергвалль, 61), Джонсон (Тель, 90) - Коло Муани (Ришарлисон, 62).

Предупреждения: Гарнер, Грилиш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!