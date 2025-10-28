Стало известно, когда Барселона сыграет на Камп Ноу

В следующем году Барселона будет играть на своём родном стадионе Камп Ноу.

На данный момент на Камп Ноу проводятся ремонтные работы трибун, однако отмечается, что руководство национального чемпионата (Ла Лига) разрешает Барселоне проводить матчи без завершения строительства боковой трибуны.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против такого решения и считает, что стадион должен быть полностью реконструирован, и только после этого пускать болельщиков.

Добавим, что Барселона сможет играть на родном стадионе уже в следующем году. Отмечается, что следующее Эль-Класико, которое состоится в мае 2026 года, пройдёт на Камп Ноу.

