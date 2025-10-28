iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, когда Барселона сыграет на Камп Ноу

Следующий Эль Класико пройдет на родном стадионе Барселоны.
Сегодня, 14:55       Автор: Валентина Чорноштан
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

В следующем году Барселона будет играть на своём родном стадионе Камп Ноу.

Читай также: Реал победил Барселону в Эль Класико

На данный момент на Камп Ноу проводятся ремонтные работы трибун, однако отмечается, что руководство национального чемпионата (Ла Лига) разрешает Барселоне проводить матчи без завершения строительства боковой трибуны.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против такого решения и считает, что стадион должен быть полностью реконструирован, и только после этого пускать болельщиков.

Добавим, что Барселона сможет играть на родном стадионе уже в следующем году. Отмечается, что следующее Эль-Класико, которое состоится в мае 2026 года, пройдёт на Камп Ноу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Камп Ноу

Статьи по теме

Челси не оставляет надежд подписать капитана Милана или Барселоны Челси не оставляет надежд подписать капитана Милана или Барселоны
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Реал победил Барселону в Эль Класико Реал победил Барселону в Эль Класико

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина16:42
Журналист сообщил о возможной ликвидации первой команды Руха
Европа16:11
Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро
Европа15:50
Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги
НБА15:23
Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА
Теннис14:59
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
Европа14:55
Стало известно, когда Барселона сыграет на Камп Ноу
Украина14:45
Кубок Украины: Чернигов стал первым четвертьфиналистом, Буковина противостоит Ниве Т, Локомотив принимает Ниву В
Формула 114:26
Ред Булл отодвинул дедлайн объявления второго пилота
НБА14:25
Позитивные новости. Леброн Джеймс близок к возвращению на площадку
Украина13:55
УХЛ: Шторм будет гостить у Кременчуга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK