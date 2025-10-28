iSport.ua
Айнтрахт Ф - Боруссия Д 1:1, пен. 2:4: обзор матча и результат игры 28.10.2025

"Черно-желтые" завоевали путевку в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 22:42       Автор: Игорь Мищук
Боруссия Д обыграла Айнтрахт Ф / Getty Images
Боруссия Д обыграла Айнтрахт Ф / Getty Images

Во вторник, 28 октября, франкфуртский Айнтрахт принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в поединке 1/16 финала Кубка Германии.

Победителем из противостояния вышли "черно-желтые", которые одолели соперника в серии послематчевых пенальти.

Хозяева поля повели в противостоянии уже на седьмой минуте усилиями Ансгара Кнауффа, однако в начале второго тайма Юлиан Брандт восстановил паритет. Больше голов соперники не забивали, а в серии пенальти точнее были дортмундцы - 4:2.

Статистика матча Айнтрахт Ф - Боруссия Д 1/16 финала Кубка Германии

Айнтрахт Ф - Боруссия Д 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Кнауфф, 7 - Брандт, 48

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 1.04
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 3 - 6
Фолы: 9 - 14

Айнтрахт Ф: Цеттерер - Теат, Кох, Кристенсен - Браун, Ларссон (Схири, 73), Шаиби, Доан - Кнауфф (Баойя, 89, Батшуайи, 120), Гетце (Узун, 72) - Буркардт.

Боруссия Д: Кобель - Шлоттербек, Антон, Ансельмино (Зюле, 46) - Свенссон, Беллингем, Забитцер (Нмеча, 91), Рюэрсон - Брандт (Чуквуэмека, 91), Адейеми (Гирасси, 77) - Байер (Силва, 84).

Предупреждения: Шаиби - Ансельмино, Зюле, Силва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Германии Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт

