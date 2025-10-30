Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже

Юный полузащитник ПСЖ останется в клубе до 2030 года.

Полузащитник ПСЖ Сенни Маюлу принял решение продлить контракт с французским клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, хавбеку поступали предложения от клубов АПЛ, но футболист отказался и выразил желание остаться в Париже.

🚨 Excl. - Senny #Mayulu is getting closer and closer to extend his contract with #PSG until 2030. Some Premier League’s Clubs have approached the young midfielder (born in 2006), but his priority is staying at #Paris. Talks in progress to try to close the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 30, 2025

Сейчас ПСЖ ведёт переговоры с агентом 19-летнего француза о продлении контракта. Отмечается, что новый договор будет рассчитан до конца июня 2030 года.

В этом сезоне Сенни Маюлу сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

