Переход Холанда в Реал зависит от будущего Винисиуса Жуниора

Готов к переезду в Мадрид при продаже Винисиуса.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд может перейти в Реал Мадрид, если столичный клуб выполнит одно условие, сообщает El Nacional.

По информации источника, если Реал Мадрид продаст Винисиуса Жуниора, норвежский форвард перейдёт в Мадрид.

Отмечается, что это условие аргументировано тем, что у Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе их позиция - левый фланг, и делить эту позицию с бразильцем Мбаппе он вряд ли захочет, тогда как Холанд является центральным нападающим.

Помимо этого, издание подмечает, что у Холанда и Килиана Мбаппе может получиться хороший дуэт, в отличие от дуэта, который сейчас существует между Мбаппе и Винисиусом.

Напомним, в этом сезоне Холанд забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

