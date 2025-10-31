iSport.ua
Хетафе - Жирона 2:1: обзор матча и результат игры 31.10.2025

Команда украинцев продолжает оставаться худшей в чемпионате.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Жирона уступила Хетафе / Girona FC
Жирона уступила Хетафе / Girona FC

В пятницу, 31 октября, Хетафе встречался на своем поле с Жироной в матче 11-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда не смогла удержать хотя бы ничейный результат, дважды пропустив ближе к концу встречи, и потерпела итоговое поражение со счетом 1:2.

Хетафе удалось выйти вперед на 72-й минуте, когда Марио Мартин головой отправил мяч в ворота после подачи со штрафного. Удвоили свое преимущество хозяева поля на 86-й минуте усилиями Борхи Майораля, который замкнул прострел в штрафную с левого фланга.

Гости отквитали один мяч уже в компенсированное время, когда Кристиан Стуани реализовал пенальти.

В стартовом составе Жироны на этот поединок вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Первый был заменен на 59-й минуте, а второй отыграл весь матч. Украинский голкипер Владислав Крапивцов провел игру в запасе.

Хетафе с 17 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона расположилась на последней позиции, имея в своем активе семь баллов.

Статистика матча Хетафе - Жирона 11-го тура чемпионата Испании

Хетафе - Жирона 2:1

Голы: Мартин, 72, Майораль, 86 - Стуани, 90+4 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 1.27
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 8 - 3
Фолы: 17 - 15

Хетафе: Сория - Иглесиас, Дуарте, Джене (Мартин, 46), Рико - Фемения (Абкар, 46), Милья (Нейю, 90), Арамбарри, да Коста (Санкрис, 46) - Лисо (Камара, 90), Майораль.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ринкон, 76), Рейс, Блинд, Морено - Цыганков (Лемар, 59), Витсель, Мартин (Стуани, 76), Унахи, Касальс (Хиль, 59) - Ванат.

Предупреждения: Иглесиас - Блинд.

