Sofascore и Whoscored поставили оценки Цыганкову и Ванату за игру против Хетафе
Как сыграли украинцы в матче Жироны.
Вчера в рамках 11-го тура чемпионата Испании Жирона сыграла против Хетафе. Матч завершился победой Хетафе со счётом 2:1.
С первых минут на поле вышли полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Украинцы провели на поле 59 минут (Цыганков) и 90 минут (Ванат).
Полузащитник за 59 минут игры отдал один ключевой пас и успешно провёл две обводки.
Тем временем его партнёр по команде Владислав Ванат отметился одним ключевым пасом и 56% точных передач.
Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Цыганкова в 6,4 и 6,7 балла соответственно, а Ваната - в 6,3 и 6,5 балла.
