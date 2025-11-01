iSport.ua
Sofascore и Whoscored поставили оценки Цыганкову и Ванату за игру против Хетафе

Как сыграли украинцы в матче Жироны.
Сегодня, 07:20       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Вчера в рамках 11-го тура чемпионата Испании Жирона сыграла против Хетафе. Матч завершился победой Хетафе со счётом 2:1.

С первых минут на поле вышли полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Украинцы провели на поле 59 минут (Цыганков) и 90 минут (Ванат).

Полузащитник за 59 минут игры отдал один ключевой пас и успешно провёл две обводки.

Тем временем его партнёр по команде Владислав Ванат отметился одним ключевым пасом и 56% точных передач.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Цыганкова в 6,4 и 6,7 балла соответственно, а Ваната - в 6,3 и 6,5 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Виктор Цыганков Владислав Ванат ФК Жирона

