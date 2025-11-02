Бенфика Трубина и Судакова обыграла Гимарайнш

Столичный гранд вышел с двумя украинца в старте. Жозе Моуринью доверился с первых минут голкиперу Анатолию Трубину и полузащитнику Георгию Судакову. Но главными действующими лицами стали другие.

После безголевого первого тайма Бенфика принялась забивать после перерыва. Открыл счет Араужу, замкнувший ближнюю штангу после углового Лукебакио. А на 56-й минуте Гимарайнш оказался в меньшинстве после фола Бланко.

"Орлы" забили еще дважды. Сначала Даль мощно пробил под перекладину после флангового прострела. А под занавес матча Регу сыграл на добивании. С разгромом в активе Бенфика закрепилась на 3-м месте (24 очка).

Трубин отыграл все 90 минут и выполнил 3 сэйва. Украинец в нынешнем сезоне 5 раз сохранил ворота сухими (8 поединков). Судаков же провел на поле только тайм и записал "горчичник" в пассив.

Статистика матча Гимарайнш – Бенфика 10-го тура чемпионата Португалии

Гимарайнш – Бенфика – 0:3

Голы: Араужу, 53, Даль, 62, Регу, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 1.93

Владение мячом: 34 % - 66 %

Удары: 10 - 24

Удары в створ: 3 - 10

Угловые: 3 - 6

Фолы: 12 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!