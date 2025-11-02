iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика Трубина и Судакова обыграла Гимарайнш

"Орлы" одержали разгромную победу.
Сегодня, 00:50       Автор: Антон Федорцив
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Столичный гранд вышел с двумя украинца в старте. Жозе Моуринью доверился с первых минут голкиперу Анатолию Трубину и полузащитнику Георгию Судакову. Но главными действующими лицами стали другие.

После безголевого первого тайма Бенфика принялась забивать после перерыва. Открыл счет Араужу, замкнувший ближнюю штангу после углового Лукебакио. А на 56-й минуте Гимарайнш оказался в меньшинстве после фола Бланко.

"Орлы" забили еще дважды. Сначала Даль мощно пробил под перекладину после флангового прострела. А под занавес матча Регу сыграл на добивании. С разгромом в активе Бенфика закрепилась на 3-м месте (24 очка).

Трубин отыграл все 90 минут и выполнил 3 сэйва. Украинец в нынешнем сезоне 5 раз сохранил ворота сухими (8 поединков). Судаков же провел на поле только тайм и записал "горчичник" в пассив.

Статистика матча Гимарайнш – Бенфика 10-го тура чемпионата Португалии

Гимарайнш – Бенфика – 0:3
Голы: Араужу, 53, Даль, 62, Регу, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 1.93
Владение мячом: 34 % - 66 %
Удары: 10 - 24
Удары в створ: 3 - 10
Угловые: 3 - 6
Фолы: 12 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика примейра Анатолий Трубин Георгий Судаков Гимарайнш

Статьи по теме

Экс-вратарь Динамо объяснил, почему Трубину не стоит уходить из Бенфики Экс-вратарь Динамо объяснил, почему Трубину не стоит уходить из Бенфики
Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова
Судаков прокомментировал не засчитанный из-за офсайда гол Судаков прокомментировал не засчитанный из-за офсайда гол
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика Трубина и Судакова обыграла Гимарайнш
Европа00:13
Реал разгромил Валенсию дома
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль разобрался с Астон Виллой
Европа23:42
Ювентус одолел Кремонезе в дебюте Спаллетти
Футзал22:58
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ выиграл группу, Киев Футзал завершил выступления утешительным разгромом
Формула 122:45
Норрис повторил достижение Шумахера
Футзал22:19
ХИТ уверенно пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов
Другие страны21:56
Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра
Европа21:44
Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии
Европа21:35
Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK