Одноклубник Миколенко снова оказался под прицелом грандов

Джарред Брэйтуэйт все еще может перейти в другой клб.

Защитник Эвертона Джарред Брэйтуэйт снова может стать оказаться в центре трансферных слухов, пишет CaughtOffside.

Напомним, что ранее на 23-летнего англичанина активно претендовал Манчестер Юнайтед, но в итоге не решился заплатить около 70 млн фунтов.

Тем не менее манкунианцы продолжают следит за Брэйтуэйтом, однако теперь у них появился конкурент - Тоттенхэм.

Томас Франк видит в защитнике игрока, который идеаьлно впишется в его тактические планы. Однако даже так трансфер Брэйтуэйта более возможен летом.

Эвертон все так же будет просить большие деньги за своего игрока, так как контракт англичанина рассчитан до 2030 года.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может оформить громкое подписание зимой.

