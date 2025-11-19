iSport.ua
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии

Эдер Милитао выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.
Сегодня, 13:27       Автор: Игорь Мищук
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

Мадридский Реал потерял из-за травмы на неопределенный срок защитника Эдера Милитао.

27-летний футболист получил повреждение в товарищеском матче сборной Бразилии против Туниса (1:1) и не смог завершить поединок.

Читай также: Итальянский гранд может летом подписать Лунина

Бразильский защитник был вынужденно заменен на 60-й минуте встречи и покинул поле в сопровождении врачей, сообщает ESPN.

Насколько серьезно повреждение игрока, станет известно после медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Милитао провел за Реал во всех турнирах 13 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал распрощается с опытным защитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Реал Мадрид Эдер Милитао

