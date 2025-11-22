iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл одолел Манчестер Сити

"Горожане" потерпели выездное поражение.
Вчера, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

В первом тайме команды обошлись без голов. Впрочем, острее выглядели "сороки". В частности, Доннарумма справился с двумя ударами Вольтемаде, а Барнс не попал в створ. Гости запомнились неточным выстрелом Фодена.

На старте второго тайма соперники обменялись моментами. Тонали едва не закрутил в ворота с углового, а Силва не попал в девятку метров с 15-ти. Впоследствии Вольтемаде не переиграл кипера, а Холанд ударом головой размял Поупа.

На 64-й минуте Барнс с линии штрафной отправил мяч прямиком в угол. Ответ Манчестер Сити был быстрым. Пять минут спустя Диаш в атаке вторым темпом после углового отправил мяч в сетку.

Но Ньюкасл еще быстрее снова вышел вперед. На этот раз стандарт использовали "сороки". В хаосе после углового лучше всего сориентировался Барнс и вторым касанием с нескольких метров пробил Доннарумму.

Хозяева удержали победный счет и пошли вверх по турнирной таблице. Ньюкасл набрал 15 очков. В активе Манчестер Сити осталось 22 пункта.

Статистика матча Ньюкасл – Манчестер Сити 12-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68

Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 1.88
Владение мячом: 32 % - 68 %
Удары: 9 - 17
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 9
Фолы: 12 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома
Легенда Шахтера официально завершил карьеру Легенда Шахтера официально завершил карьеру
Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после этого сезона Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после этого сезона
Ман Сити отверг вариант покупки звёздного игрока Реала Ман Сити отверг вариант покупки звёздного игрока Реала

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK