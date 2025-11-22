Ньюкасл одолел Манчестер Сити
В первом тайме команды обошлись без голов. Впрочем, острее выглядели "сороки". В частности, Доннарумма справился с двумя ударами Вольтемаде, а Барнс не попал в створ. Гости запомнились неточным выстрелом Фодена.
На старте второго тайма соперники обменялись моментами. Тонали едва не закрутил в ворота с углового, а Силва не попал в девятку метров с 15-ти. Впоследствии Вольтемаде не переиграл кипера, а Холанд ударом головой размял Поупа.
На 64-й минуте Барнс с линии штрафной отправил мяч прямиком в угол. Ответ Манчестер Сити был быстрым. Пять минут спустя Диаш в атаке вторым темпом после углового отправил мяч в сетку.
Но Ньюкасл еще быстрее снова вышел вперед. На этот раз стандарт использовали "сороки". В хаосе после углового лучше всего сориентировался Барнс и вторым касанием с нескольких метров пробил Доннарумму.
Хозяева удержали победный счет и пошли вверх по турнирной таблице. Ньюкасл набрал 15 очков. В активе Манчестер Сити осталось 22 пункта.
Статистика матча Ньюкасл – Манчестер Сити 12-го тура чемпионата Англии
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Барнс, 63, 70 – Диаш, 68
Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 1.88
Владение мячом: 32 % - 68 %
Удары: 9 - 17
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 9
Фолы: 12 - 8
