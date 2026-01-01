Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Тоттенхэмом

Более активно начали матч хозяева. "Пчелы" пытались отыскать дыры в обороне гостей, но до остроты дело доходило редко. До перерыва можно вспомнить удар Ярмолюка с линии штрафной выше ворот.

Острее Брентфорд заиграл во второй половине. В середине тайма моменты упустили Янельт (сэйв) и Тьяго (выше створа). "Шпоры" претендовали на пенальти, но судьи VAR не обнаружили умышленного фола против Грея.

В целом Тоттенхэм явно нацелился на ничью и достиг желаемого результата. Как следствие, оба коллектива остались в середине турнирной таблицы. Брентфорд набрал 27 очков, а в активе "шпор" теперь 26 пунктов.

Украинец Ярмолюк в третий раз подряд вышел в старте "пчел". На 80-й минуте его заменил Йенсен. За отведенное время хавбек выполнил 48 передач с точностью 90 %, выполнил 1 точный кросс и дал одну ключевую передачу.

Статистика матча Брентфорд – Тоттенхэм 19-го тура чемпионата Англии

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.02

Владение мячом: 56 % - 44 %

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 3 - 1

Фолы: 8 - 10

