Эспаньол - Барселона 0:2: обзор матча и результат игры 03.01.2026

"Блаугранас" праздновали успех в противостоянии благодаря двум поздним голам.
Сегодня, 00:29       Автор: Игорь Мищук
Барселона обыграла Эспаньол / Getty Images
Барселона обыграла Эспаньол / Getty Images

В субботу, 3 января, в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби, в котором Эспаньол принимал Барселону.

Команда Ханса-Дитера Флика сумела дожать соперника, дважды забив под конец встречи и вырвав победу со счетом 2:0.

После безголевого первого тайма Барселона во второй половине встречи владела преимуществом и смогла сделать результат под занавес матча благодаря игрокам, вышедшим на замену.

Сначала на 86-й минуте Дани Ольмо ударом с линии штрафной забросил мяч в дальнюю девятку, а спустя четыре минуты Роберт Левандовски установил окончательный счет поединка. В обоих случаях своим партнерам по команде ассистировал Фермин Лопес.

Набрав 49 очков, Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на семь баллов Реал, у которого на один сыгранный матч меньше. Эспаньол с 33 пунктами расположился на пятой позиции.

Статистика матча Эспаньол - Барселона 18-го тура чемпионата Испании

Эспаньол - Барселона 0:2

Голы: Ольмо, 86, Левандовски, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 1.67
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 5 - 7
Фолы: 10 - 14

Эспаньол: Дмитрович - Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро - Долан (Терратс, 82), Лосано, Гонсалес, Милья (Пуадо, 83) - Фернандес Хаэн (К. Гарсия, 75), Эспосито (Хофре, 60).

Барселона: Ж. Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин (Педри, 64), Бальде - Э. Гарсия, де Йонг - Ямаль, Рафинья (Ольмо, 64), Рашфорд (Фермин, 46) - Торрес (Левандовски, 64).

Предупреждения: Лосано, Гонсалес.

