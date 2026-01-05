Талант Баварии попал под жесткую критику фанатов

Леннарт Карл сказал, не подумав.

Хавбек Баварии Леннарт Карл оказался под прицелом фанатов, пишет The Touchline.

Накануне 17-летний футболист заявил, что счастлив играть в Баварии, однако в будущем хотел бы перебраться в Реал.

Слова полузащитника вызвали острую реакцию у фанатов, которые буквально атаковали соцсети Карла. Игрок был вынужден закрыт все комментарии.

Тогда фанатский гнев повернулся в сторону клуба. Болельщики призывают клуб или Венсана Компани принять меры, вплоть до исключения Карла из основного состава.

В Баварии пока ситуацию не комментировали.

Ранее также сообщалось, что Барселона нацелилась на португальского защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!