Талант Баварии попал под жесткую критику фанатов

Леннарт Карл сказал, не подумав.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Леннарт Карл / Getty Images
Леннарт Карл / Getty Images

Хавбек Баварии Леннарт Карл оказался под прицелом фанатов, пишет The Touchline.

Накануне 17-летний футболист заявил, что счастлив играть в Баварии, однако в будущем хотел бы перебраться в Реал.

Слова полузащитника вызвали острую реакцию у фанатов, которые буквально атаковали соцсети Карла. Игрок был вынужден закрыт все комментарии.

Тогда фанатский гнев повернулся в сторону клуба. Болельщики призывают клуб или Венсана Компани принять меры, вплоть до исключения Карла из основного состава.

В Баварии пока ситуацию не комментировали.

Ранее также сообщалось, что Барселона нацелилась на португальского защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леннарт Карл

