В Баварии прокомментировали скандал с их талантом

Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд прокомментировал скандал с Леннартом Карлом.

Напомним, что 17-летний хавбек на встрече с фанатами заявил, что Реал является клубом его мечты, и туда он и стремится попасть.

После этих слов фанаты начали осаждать соцсети футболиста клуба, требуя от руководства наказать Карла.

Фройнд выступи с заявлением, где рассказал, что Карл сказал, что думает, как он привык делать всегда. И все в клубе тоже к этому привыкли, однако сам футболист вскоре понял, что натворил и принес извинения руководству Баварии.

Думаю, это просто Ленни. Любой, кто знаком с ним, знает это. Он играет точно так же – не скрывает своих чувств, ему наплевать, как мы говорим, даже на поле. Он говорит как 17-летний парень. Он сразу понял, что это было неудачное высказывание. На следующий день он извинился, мы обсудили это. Он сказал: "Я совсем не это имел в виду". Он чувствует себя в Баварии очень комфортно. Он действительно наслаждается временем здесь. В детстве он проходил просмотр в Реале, это был клуб его мечты. Его спросили о клубе мечты помимо «Баварии». Ему 17 лет, и он очень счастлив в Баварии. И мы очень рады, что он с нами

Ранее также сообщалось, что Бавария предложила новый контракт своей звезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!