iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан сдержал натиск Комо и вырвал важные три очка

Команда Массимилиано Аллегри уверенно отыграла от обороны.
Вчера, 23:43       Автор: Андрей Безуглый
Комо - Милан / Getty Images
Комо - Милан / Getty Images

В четверг, 15 января, Комо принимал дома Милан в рамках 16-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте поединка после углового. Однако после этого игра не раскрылась, обе команды аккуратно контролировали мяч и искали бреши в обороне друг друга.

Ближе к перерыву Комо стал атаковать активней, но в итоге герой матча Оливер Кемпф привез пенальти в собственные ворота, и Нкунку сравнял счет.

Второй тайм стартовал уже с быстрого гола "россонери", которые после этого полностью сосредоточились на обороне. Комо получил мяч в свое распоряжение, но никак не мог отправить его в сетку.

75% владения мячом для хозяев во второй половине закончилось еще одним пропущенным голом. В концовке матча Рабьо пушечным ударом поставил точку в поединке.

Комо - Милан 1:3
Голы: Кемпф, 10 - Нкунку (пенальти), 45, Рабьо, 55, 88

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Комо

Статьи по теме

Милан близок к продлению соглашения с капитаном Милан близок к продлению соглашения с капитаном
Новичок Милана попал в лазарет Новичок Милана попал в лазарет
Фиорентина не удержала победу над Миланом Фиорентина не удержала победу над Миланом
Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа00:12
Барселона с двумя незасчитанными голами обыграла Расинг
Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сдержал натиск Комо и вырвал важные три очка
Другие23:10
Сборная Украины по гандболу стартовала с поражения на Евро-2026
Европа22:40
Аталанта подписала форварда сборной Италии
Европа22:15
В Реале считают, что все игроки, кроме двоих, выступают хуже своего уровня
Европа21:31
Один из лидеров Ювентуса может вернуться в АПЛ
Биатлон20:58
Франция выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала в хвосте
Европа20:20
Каррик определился с трансферными планами на январь
Бокс19:54
Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта
Европа19:32
Не только форварды. Рома в поисках защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK