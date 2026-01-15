Милан сдержал натиск Комо и вырвал важные три очка

В четверг, 15 января, Комо принимал дома Милан в рамках 16-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте поединка после углового. Однако после этого игра не раскрылась, обе команды аккуратно контролировали мяч и искали бреши в обороне друг друга.

Ближе к перерыву Комо стал атаковать активней, но в итоге герой матча Оливер Кемпф привез пенальти в собственные ворота, и Нкунку сравнял счет.

Второй тайм стартовал уже с быстрого гола "россонери", которые после этого полностью сосредоточились на обороне. Комо получил мяч в свое распоряжение, но никак не мог отправить его в сетку.

75% владения мячом для хозяев во второй половине закончилось еще одним пропущенным голом. В концовке матча Рабьо пушечным ударом поставил точку в поединке.

Комо - Милан 1:3

Голы: Кемпф, 10 - Нкунку (пенальти), 45, Рабьо, 55, 88

