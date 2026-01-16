iSport.ua
Барселона с двумя незасчитанными голами обыграла Расинг

Каталонцы не стали повторять ошибки Реала.
Сегодня, 00:12       Автор: Андрей Безуглый
Расинг - Барселона / Getty Images
В четверг, 15 января, Расинг принимал дома Барселону в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

В течение первого тайма гости осаждали штрафную соперника, однако забить не удалось. Все удары каталонцев прошли мимо створа ворот, а с ударом Рэшфорда справился кипер.

Во втором тайме каталонцы были уже точнее, однако вратарь Расинга продолжал спасать свою команду. Пока наконец на 66-й минуте Торрес наконец не сумел переиграть соперника.

Ближе к концу матча хозяева сумели забить свой гол, однако команду Флика спас VAR, который отменил взятие ворот. А затем ситуация повторилась, арбитр отменил и второй гол Лосано.

В итоге Барселона  забила второй гол, и вышла в следующую стадию.

Расинг - Барселона 0:2
Голы: Торрес, 66, Ямаль, 90+5

