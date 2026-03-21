Ювентус - Сассуоло 1:1: обзор матча и результат игры 21.03.2026

Туринская команда поделила очки с соперником в домашнем поединке.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Ювентус и Сассуоло сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 21 марта, Ювентус принимал на своем поле Сассуоло в рамках 30-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти не смогли справиться с середняком чемпионата, завершив поединок ничейным результатом 1:1.

Туринская команда вышла вперед на 14-й минуте встречи благодаря голу Кенана Йилдыза, который успешно завершил контратаку, положив мяч в правый нижний угол с линии штрафной.

Однако в начале второй половины встречи Сассуоло удалось отыграться. На 52-й минуте Доменико Берарди прострелил справа, а Андреа Пинамонти из центра штрафной низом отправил мяч в сетку.

Под конец матча Ювентус получил реальный шанс вырвать победу, заработав пенальти после игры рукой защитником гостей в своей штрафной. Тем не менее Мануэль Локателли не сумел реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. Полузащитник "бьянконери" пробил в правый нижний угол, однако голкипер Ариянет Мурич четко среагировал и зафиксировал мяч.

Ювентус на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 54 очка. Сассуоло с 39 баллами расположился на десятой позиции.

Статистика матча Ювентус - Сассуоло 30-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Сассуоло 1:1

Голы: Йилдыз, 14 - Пинамонти, 52

На 86-й минуте Локателли не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 0.48
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 9 - 4
Фолы: 7 - 7

Ювентус: Перин - Калулу, Бремер, Келли (Милик, 79), Камбьязо (Копмейнерс, 62) - Тюрам (Миретти, 62), Локателли - Консейсау (Жегрова, 88), Маккенни, Бога (Влахович, 79) - Йилдыз.

Сассуоло: Мурич - Валукевич, Идзес, Мухаремович, Гарсия - Баколя (Лорьенте, 68), Вранкс (Яннони, 80), Коне - Берарди (Дойг, 90), Пинамонти (Нзола, 80), Вольпато (Липани, 69).

Предупреждения: Бремер - Гарсия, Липани.

