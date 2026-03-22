Манчестер Юнайтед окончательно закрыл вопрос со скандальным кипером

Манчестер Юнайтед определился с будущим Андре Онана, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Онана якобы заявил, что намерен вернуться в Англию и вернуть себе первый номер.

Тем не менее руководство клуба не намерено потакать желанием камерунского вратаря, который сейчас выступает за Трабзонспор.

Когда Онана вернется летом в Манчестер, клуб будет искать для него покупателя. У кипера больше нет будущего в составе манкунианцев.

