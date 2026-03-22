Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги

В воскресенье, 22 марта, состоялся финал Кубка английской лиги, в котором встретились Арсенал и Манчестер Сити.

Довольно быстро "канониры" могли открывать счет, но Траффорд отвел угрозу от ворот. Однако небольшое преимущество Арсенала в первом тайме не принесло никакого результата.

Во втором тайме пришла очередь Манчестер Сити атаковать. Команда Гвардиолы терпиливо катали мяч, стараясь расшатать соперника, но гол пришел, откуда не ждали.

Кепа допустил грубую ошибку, и О`Райлли открыл счет. А через пару минут англичанин откликнулся на передачу Нунеша и забил второй гол.

В оставшееся время Арсенал бросил все силы вперед, но так и не сумел забить хотя бы один гол.

Арсенал - Манчестер Сити 0:2

Голы: О`Райлли, 60, 64

