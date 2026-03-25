Руководство Ньюкасла принял решения касательно Хау

Эдди Хау останется ещё на сезон, сообщает The Telegraph.

По имеющейся информации, 48-летний специалист, который возглавил Ньюкасл в ноябре 2021 года, имеет контракт не до конкретной даты, а с продлением в конце каждого сезона.

Отмечается, что руководство "сорок" приняло решение оставить английского наставника ещё на один сезон.

Добавим, что в этом сезоне "черно-белые" занимают 12-е место после 31 тура АПЛ и уже вылетели из всех еврокубков.

Тем временем немецкая команда ищет тренера из АПЛ на замену на случай расставания с Каспером Юлмандом.

