ПСЖ с Забарным обыграл Тулузу

сафонов изо всех сил пытался испортить праздник.
3 апреля, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Тулуза / Getty Images
ПСЖ - Тулуза / Getty Images

В пятницу, 3 апреля, ПСЖ дома принимал Тулузу. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Двадцати минут хватило хозяевам, чтобы открыть счет. Дембеле подобрал мяч за пределами штрафной и отправил его в праую девятку.

А затем сафонов решил немного почудить. Сначала кипер вышел из штарфной, чтобы выбить мяч, но круглый перепрыгнул его. Тулуза могла бы воспользоваться моментом, но Забарный успел подстраховать росиянина.

Вскоре сафонов не сумел зафиксировать мяч после углового, и Николайсен сравнял счет. Но со следующего углового отличился уже ПСЖ, а Дембеле записал дубль на свой счет.

Во втором же тайма одна команда попросту не хотела, а вторая не могла. И после 45 минут спокойной доминации парижане забили последний гол в самой концовке, завершив матч.

ПСЖ - Тулуза 3:1
Голы: Дембеле,23, 33, Рамуш, 90+2 - Николайсен, 27

