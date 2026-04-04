Оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза

Выдал солидный перформанс, почти идеальная точность передач.
4 апреля, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ сыграл первый матч в чемпионате Франции после международной паузы. В игре принял участие Илья Забарный.

Украинский центральный защитник вышел в стартовом составе на матч против Тулузы и провёл на поле всё время до финального свистка.

За игру Илья успешно совершил две обводки, также выиграл одно верховое единоборство, сделал 107 касаний мяча и отдал 93% точных передач.

Статистический портал WhoScored оценил действия Забарного в 6,7 балла, а Sofascore поставил ему оценку 7,0. Добавим, что худшим игроком в составе ПСЖ стал представитель страны-агрессора матвей сафонов - 4,6.

Как прошёл матч 28-го тура Лиги 1, вы можете узнать на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

