ПСЖ сыграл первый матч в чемпионате Франции после международной паузы. В игре принял участие Илья Забарный.

Украинский центральный защитник вышел в стартовом составе на матч против Тулузы и провёл на поле всё время до финального свистка.

За игру Илья успешно совершил две обводки, также выиграл одно верховое единоборство, сделал 107 касаний мяча и отдал 93% точных передач.

Статистический портал WhoScored оценил действия Забарного в 6,7 балла, а Sofascore поставил ему оценку 7,0. Добавим, что худшим игроком в составе ПСЖ стал представитель страны-агрессора матвей сафонов - 4,6.

