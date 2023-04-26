Команда, которую уничтожила чернобыльская катастрофа

Футбольный клуб Строитель из города Припять, который пропал вместе со всем живым в городе.

Впервые материал был опубликован 26 апреля 2020 года

Строитель готовился к полуфиналу Кубка и ждал переезда на новый стадион в апреле 1986 года, когда "Чернобыль" все изменил. Их бывший капитан вспоминает, как прогрессивный город и его футбольная команда пришли к внезапному трагическому концу

Утром в субботу 26 апреля 1986 года вертолет приземлился на футбольном поле, где игроки команды из Припяти готовились к полуфиналу Кубка Киевской области против Машиностроителя из Бородянки. Матч должен был состояться в тот же день.

Они наблюдали, как из вертолета вышли люди в защитных костюмах и с детекторами излучения. Когда детекторы начали издавать звуковые предупреждения, мужчины сообщили футболистам, что матч не состоится. Именно тогда футболисты узнали, что на ЧАЭС случилась трагедия.

Discover Chernobyl

Припять – маленький городок, расположенные в нескольких километрах от АЭС, и чуть дальше от самого Чернобыля. Основанный в 1970 году - это был современный и прогрессивный "атомный город". В городе имелись кинотеатр, бассейн, парк развлечений, проживало около 50 000 человек. И как же в таком городе без футбольной команды? Строитель Припять.

Команда была сформирована из мужчин, работающих на строительстве Чернобыльского завода и города Припяти, при поддержке Василия Кизима, директора по строительству. Спорт играл важную роль в советском обществе.

Скромное футбольное поле Строителя стояло в тени многоэтажных домов. Поле было окружено беговой дорожкой, раздевалка и небольшая деревянная трибуна. Стадион часто был заполнен зрителями, даже несмотря на то, что команда была любительской и выступала на пятом уровне советской футбольной системы.

"В Припяти все любили футбол", - рассказывал защитник Александр Вишневский. – "Две тысячи жителей постоянно приходили смотреть матчи команды".

ЧАЭС открылась в 1977 году, а Строитель из Припяти стал рабочей командой. Самый молодой игрок команды, Валентин Литвин, еще не работал на заводе, так как он учился в школе. Литвин был одним из шести братьев - все они достойные игроки - и родился в соседнем селе Чистогаловка.

"Я помню один эпизод в девятом классе", - рассказывал Литвин Discover Chernobyl. – "Я сдавал экзамен по алгебре, после которого я должен был ехать на игру. Наш учитель посмотрел в окно, где увидел автобус, полон взрослых мужчин: "Кого они ждут?", - спросил учитель.

В 1978 году после окончания школы Литвин начал работать на ЧАЭС. Как и большинство игроков Припяти, ему выплачивали небольшое футбольное пособие - 2 рубля 50 копеек за каждый матч на чемпионат района и пять рублей за областные игры. Но были и парни, которых привозили из других районов, чтобы они выступали за команду.

"Их называли подснежниками", - рассказывает Литвин. - "Они, как и цветки, появлялись только поздней зимой. Они получали зарплату от электростанции и были указаны в ведомостях, но на самом деле не выполняли никакой работы".

Discover Chernobyl

При поддержке "подснежников" Строитель имел все шансы стать профессиональным клубом, выйдя в четвертый дивизион. В 1981 году на пост главного тренера был назначен бывший нападающий сборной СССР Анатолий Шепель, победителя чемпионата и Кубка в составе киевского Динамо.

"Это был момент, когда наша команда начала обретать себя", - говорит Литвин, ставший капитаном.

Строитель выиграл Кубки Киевской области в 1981, 1982 и 1983 годах, и продолжал бороться в чемпионате, но остался застрявшим на пятом уровне футбольной системы.

В апреле 1986 года клуб завершал строительство нового стадиона – Авангард. Здесь были удобства, прожекторы, большая крытая трибуна. После завершения полного строительства он будет вмещать 11 000 зрителей. В то время власти планировали построить пятый реактор в Чернобыле.

Стадион официально должен был быть открыт 1 мая 1986 года, но до этого Строитель должен был сыграть в полуфинале кубка против Бородянки 26 апреля.

В 1:23 утра того же дня взорвался ядерный реактор № 4 в Чернобыле. Люди в Припяти увидели вспышку и услышали взрыв, сквозь темноту можно было разглядеть бушующий огонь, пожарные спешили на место происшествия.

Это был не первый инцидент в Чернобыле (частичное разрушение активной зоны произошло в 1982 году), и предполагалось, что все скоро закончится. Местные жители стояли снаружи, наблюдали за огнем, пепел падал с неба. После восхода солнца, когда огонь погас, все продолжили свою обычную жизнь: ходили по магазинам, готовились к первомайскому параду и направлялись на стадион на большой футбольный матч.

Валентин Литвин провел ночь с семьей в Ямполе, в нескольких километрах отсюда. Его жена была в больнице в Припяти из-за осложнений после рождения второго ребенка, и семья ухаживала за ребенком. Он вернулся в Припять на предматчевую тренировку в 9 часов утра и был остановлен милицией при въезде в город.

Discover Chernobyl

"Я спросил их, что случилось, но они ничего не знали", - говорит он. "Затем я пересек мост и пошел на стадион".

Литвин вспоминает, как светило солнышко, мимо проходили люди со своими детьми, уличный торговец продавал овощи. Все они не знали, что в Чернобыле произошла самая страшная авария в истории ядерной энергетики. Единственным реальным признаком того, что что-то не так, были медленные транспортные средства, которые двигались со стороны завода и опрыскивали дороги дезинфицирующим средством. Припять не будет эвакуироваться в течение 36 часов.

На стадионе Литвин встретился с другими игроками и тренерами, которые сказали ему, что команда из Бородянки была остановлен далеко за пределами Припяти. Капитан Литвин отправился в штаб-квартиру команды, расположенную в девятиэтажном доме, чтобы выяснить, состоится ли матч. Вскоре после этого туда подошел один из тренеров и рассказал ему о том самом вертолете, который сел прямо на поле. Он поднялся на крышу.

"Оттуда я мог видеть атомную электростанцию", - говорит он. – "Я видел дым, поднимающийся над руинами реактора №4".

Discover Chernobyl

Мысли Литвина переключились с футбола на жену. Он бросился в больницу, где она рассказала ему, что случилось прошлой ночью. "Конечно, она не все видела", - объясняет он. – "Был шум, суета, врачи бегали по зданию, жертвы прибывали один за другим".

Его жену нельзя было выписать, поэтому "нам пришлось устроить побег". Литвин помог ей выбраться через окно первого этажа. "Мы видели пациентов из больницы, стоящих на холме, где они хорошо видели завод и могли наблюдать, как вертолеты сбрасывают что-то в разрушенный реактор".

Это футбольное поле / фото Михаил Розпутный

Пара выехала из Припяти на мотоцикле, проезжая длинные очереди пустых автобусов.

"Эти автобусы…они ждали команду сверху, чтобы войти в город и начать эвакуацию людей", - говорит Литвин. "Уровень радиационного фона был уже очень высок. Автобусы стояли там до полудня следующего дня, 27 апреля.

Советский Союз пытался держать аварию в Чернобыле в секрете даже от своих граждан. "Информация, кроме недоступности, была невероятной", - продолжает Литвин. - "Я, как и многие другие, считал, что реактор просто не может взорваться".

Discover Chernobyl

В конце концов, внешний мир услышал об аварии 28 апреля, когда в Швеции были обнаружены высокие уровни радиации. Чернобыльская катастрофа выпустила как минимум в 400 раз больше радиоактивного материала, чем бомба в Хиросиме. Вокруг завода была создана 30-километровая зона отчуждения, и жителям Припяти никогда не разрешалось возвращаться в свои дома.

Несколько игроков Припяти, в том числе Александр Вишневский, создали новый клуб под названием Строитель Славутич. Валентин Литвин оказался в Обухове и начал играть за ФК Заря Владиславка.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, тогда еще девятилетний парень, также покинул Киев – его и остальных детей отвезли на юг, в тренировочный лагерь.

2 мая, менее чем через неделю после аварии, киевское Динамо сыграло с Атлетико Мадрид в финале Кубка обладателей Кубков в Лионе.

"Что касается событий на Чернобыльской АЭС, то мои игроки прекрасно знают об этом, но при подготовке к матчу они не думали о случившемся", - заявил после матча Валерий Лобановский. Динамо тогда одержало уверенную победу со счетом 3:0.

Вернувшись в Чернобыль, предстояло проделать много важной работы. Валентин Литвин действовал в качестве "ликвидатора".

Discover Chernobyl

Он помогал дезактивировать подвалы электростанции, где высокие уровни радиации позволяли облучаться всего несколько минут, а смертоносные куски графита из взорвавшейся активной зоны реактора падали с крыши над головой.

Ликвидаторы несли радиационные карты и дозиметры, чтобы ограничить их облучение, но Литвин говорит, что им часто приходилось превышать пределы безопасности, чтобы выполнить работу. Около 600 000 мужчин и женщин были вовлечены в уборку, которая была смелой и опасной работой, которая в конечном итоге спасла большую часть Европы.

фото Михаил Розпутный

Один из ликвидаторов, пилот вертолета Эдуард Коротков, вспоминал, как тем летом два часа кружил над уничтоженным реактором, а потом смотрел чемпионат мира по телевизору ночью. После катастрофы "футбол был единственным утешением для людей".

В состав советской команды в Мексике играли футболисты киевского Динамо Блохин, Рац и Беланов, а возглавлял команду Валерий Лобановский. "Я думаю, что наше правительство сообщило журналистам все факты о том, что действительно произошло на ЧАЭС", - говорил Лобановский. Сборная СССР на групповом этапе обыграла Венгрию со счетом 6:0 и заняла первое место, но в 1/8 уступила Бельгии, несмотря на хет-трик Беланова.

ФК Славутич, преемник Строителя, просуществовал недолго. Новая команда соревновался в любительской лиге в 1987 и 1988 годах, но затем распалась.

Discover Chernobyl

Игроки и фанаты были рассеяны по всему региону, и многие были озабочены ликвидацией Чернобыля. Большое количество людей из Припяти и зоны отчуждения погибли.

Сегодня неиспользуемый стадион Авангард в Припяти является необычной туристической достопримечательностью, прожекторы заржавели, трибуны заросли, а на поле растут деревья.

По материалам FourFourTwo.