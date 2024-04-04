Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 04.04.2024
В четверг, 4 апреля, Челси на своем поле сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 31-го тура чемпионата Англии.
Поединок состоится в Лондоне (Англия) на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток - в 22:15 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед
Аналитики и эксперты считают фаворитом поединка "синих", которые в турнирной таблице АПЛ отстают от сегодняшнего соперника на восемь очков.
Прогноз букмекеров на матч Челси - Манчестер Юнайтед:
- победа Челси - 1,93
- ничья - 4,3
- победа Манчестер Юнайтед - 3,7
Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,4,1. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 3 можно поставить с коэффициентом 1,56.
На гол украинца Михаила Мудрика дают коэффициент 3,5.
Статистика противостояния Челси - Манчестер Юнайтед
Всего в своей истории Челси и Манчестер Юнайтед провели между собой в различных турнирах 194 матча, и на данный момент преимущество в личных встречах на стороне манчестерской команды. "Красные дьяволы" выиграли 80 игр, "синие" одержали 54 победы, а еще 60 матчей завершились вничью.
В нынешнем сезоне Челси и Манчестер Юнайтед пересекались однажды в рамках английской Премьер-лиги. Матч 15-го тура чемпионата в Манчестер завершился победой хозяев - 2:1. В составе Юнайтед дубль оформид Мактоминей, а у Челси отличился Палмер.
Челси - Манчестер Юнайтед
54 Победы 80
60 Ничьи 60
231 Голы 305
В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 48 баллами, а подопечные Маурисио Почеттино занимают 12 строчку с 40 очками.