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Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 04.04.2024

Команды встретятся в рамках очередного тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:05
Челси - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Челси - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 4 апреля, Челси на своем поле сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

Поединок состоится в Лондоне (Англия) на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток - в 22:15 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед

Аналитики и эксперты считают фаворитом поединка "синих", которые в турнирной таблице АПЛ отстают от сегодняшнего соперника на восемь очков.

Прогноз букмекеров на матч Челси - Манчестер Юнайтед:

  • победа Челси - 1,93
  • ничья - 4,3
  • победа Манчестер Юнайтед - 3,7

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,4,1. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 3 можно поставить с коэффициентом 1,56.

На гол украинца Михаила Мудрика дают коэффициент 3,5.

Статистика противостояния Челси - Манчестер Юнайтед

Всего в своей истории Челси и Манчестер Юнайтед провели между собой в различных турнирах 194 матча, и на данный момент преимущество в личных встречах на стороне манчестерской команды. "Красные дьяволы" выиграли 80 игр, "синие" одержали 54 победы, а еще 60 матчей завершились вничью.

В нынешнем сезоне Челси и Манчестер Юнайтед пересекались однажды в рамках английской Премьер-лиги. Матч 15-го тура чемпионата в Манчестер завершился победой хозяев - 2:1. В составе Юнайтед дубль оформид Мактоминей, а у Челси отличился Палмер.

Челси - Манчестер Юнайтед
54 Победы 80
60 Ничьи 60
231 Голы 305

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 48 баллами, а подопечные Маурисио Почеттино занимают 12 строчку с 40 очками.

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