Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении

Тренерам дали время, чтобы выступить с объяснениями после перепалки.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренеру Тоттенхэма Антонио Конте и наставнику Челси Томасу Тухелю.

Напомним, специалисты повздорили во время матча Челси – Тоттенхэм (2:2) после гола Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Обоих тренеров обвиняют в неподобающем поведении после окончания матча. Наставники своих клубов должны будут ответить на обвинения до 18 августа.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии отправил Тухеля и Конте в андеркард Усик - Джошуа.