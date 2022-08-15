Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Тренерам дали время, чтобы выступить с объяснениями после перепалки.
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренеру Тоттенхэма Антонио Конте и наставнику Челси Томасу Тухелю.
Напомним, специалисты повздорили во время матча Челси – Тоттенхэм (2:2) после гола Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.
Обоих тренеров обвиняют в неподобающем поведении после окончания матча. Наставники своих клубов должны будут ответить на обвинения до 18 августа.
August 15, 2022
Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии отправил Тухеля и Конте в андеркард Усик - Джошуа.