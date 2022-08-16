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Защитник Кристал Пэлас получил сотни угроз после матча с Ливерпулем

Фанаты "красных" оказались очень недовольны тем, что по их мнению, Йоахим Андерсен спровоцировал Дарвина Нуньеса на получение красной.
Вчера, 18:13
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В рамках второго тура АПЛ прошел поединок между Кристал Пэлас и Ливерпулем. Матч завершился с ничейным счетом 1:1

Важную роль в конечном результате отыграл защитник "орлов" Йоаким Андерсен, который заработал удаление для форварда "красных" Дарвина Нуньеса.

Впрочем, после матча датскому центрбэку было не до радостей от того, что его команда не проиграла, ведь в его адрес посыпались угрозы со стороны фанатов мерсисайдцев.

Болельщики Ливерпуля считающие, что Андерсен намеренно провоцировал Нуньеса на протяжении всего матча стали желать смерти ему и его семье, а также угрожая убить футболиста собственноручно.

"Получил около 300-400 сообщений последней ночью. Я понимаю, что вы болеете за команду, но проявите немного уважения и перестаньте вести себя грубо", - написал футболист в своей Instagram Stories, и выложил ряд скриншотов.

Игрок также сообщил, что собирается обратиться в правоохранительные органы в связи с полученными сообщениями. Напомним, что ранее подобным образом поступил Маркус Рэшфорд, подав в суд на фаната из-за оскорблений 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль угрозы Кристал Пэлас Дарвин Нуньес
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