Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков

Экс-форвард Астон Виллы Габриэль Агбонлахор прокомментировал результаты Манчестер Юнайтед, ответив негативное влияние форварда Криштиану Роналду на клуб.

"Думаю, что он может быть паршивой овцой в этой перестраивающейся команде. Там много молодых футболистов, с которыми он, вероятно, не общается. Есть сообщения о том, что он сидит отдельно от остальных.

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Вероятно, он и Фернандеш сидят и на португальском разносят других игроков. Могу представить, каково быть в такой раздевалке. Думаю, там токсичная атмосфера.

Будь я в МЮ, думал бы: "Когда мы проигрываем, нам приходится обсуждать только Роналду". Избавьтесь от Криштиану, подпишите более молодых и свежих талантливых игроков», – сказал Агбонлахор в интервью Football Insider.