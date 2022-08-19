Тухель и Конте понесли наказание за стычку после лондонского дерби

Тренеры Челси и Тоттенхэма едва не подрались во время и после поединка.

Главный тренер Челси Томас Тухель и наставник Тоттенхэма Антонио Конте были наказаны за неподобающее поведение во время матча второго тура английской Премьер-лиги, который завершился вничью 2:2.

Специалисты повздорили еще по ходу поединка, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022

Как сообщает Sky Sports, Тухель был дисквалифицирован на один матч. Также ему предстоит заплатить 35 тысяч фунтов штрафа.

Конте в свою очередь был оштрафован на 15 тысяч фунтов.

При этом дисквалификация тренера Челси отложена до получения полное письменное объяснение такого решения. Поэтому он сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против Лидса 21 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча чемпионата Англии Челси - Тоттенхэм (2:2).