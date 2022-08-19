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Тухель и Конте понесли наказание за стычку после лондонского дерби

Тренеры Челси и Тоттенхэма едва не подрались во время и после поединка.
Вчера, 22:42
Томас Тухель и Антонио Конте / Getty Images
Томас Тухель и Антонио Конте / Getty Images
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Главный тренер Челси Томас Тухель и наставник Тоттенхэма Антонио Конте были наказаны за неподобающее поведение во время матча второго тура английской Премьер-лиги, который завершился вничью 2:2.

Специалисты повздорили еще по ходу поединка, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Как сообщает Sky Sports, Тухель был дисквалифицирован на один матч. Также ему предстоит заплатить 35 тысяч фунтов штрафа.

Конте в свою очередь был оштрафован на 15 тысяч фунтов.

При этом дисквалификация тренера Челси отложена до получения полное письменное объяснение такого решения. Поэтому он сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против Лидса 21 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча чемпионата Англии Челси - Тоттенхэм (2:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм АПЛ Антонио Конте Томас Тухель чемпионат Англии Английская Премьер-лига
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