Каземиро трогательно попрощался с Реалом

Бразильский хавбек Каземиро попрощался с уже бывшими партнерами по Реалу и болельщиками клуба.

По словам футболиста, период карьеры в Реале - самая захватывающая история в его жизни.

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"Я пережил самую увлекательную историю из тех, которые только мог вообразить. Я надеюсь однажды вернуться в клуб, который всегда будет моим домом.

Ни в одной из тысяч жизни я не смогу предать Реал. Спасибо за все, что ты дал мне. Навсегда… Hala Madrid! ", - написал Каземиро в Twitter.