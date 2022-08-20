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Каннаваро: Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился

Итальянец недоволен поведением новичка туринского клуба.
Сегодня, 17:29
Фабио Каннаваро / Getty Images
Фабио Каннаваро / Getty Images
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Бывший защитник Ювентуса и сборной Италии  Фабио Каннаваро раскритиковал полузащитника туринцев Поля Погба.

"Погба своей игрой приводил меня в восторг, но в последние годы в Манчестер Юнайтед его было не узнать.

Он слишком много беспокоится о своей прическе и о своем образе, и это наводит меня на мысль, что он чувствует, будто уже всего добился.

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А когда футболист так считает, он уже не может конкурировать на самом высоком уровне, выкладываться на 100%.

Однако я убежден в том, что он, вернувшись в Италию, жаждет возмездия", – сказал Каннаваро в интервью Daily Mail.

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