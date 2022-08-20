Эвертон Миколенко и Ноттингем Форест разошлись миром

"Ириски" под занавес встречи спаслись от поражения.

В субботу, 20 августа, в рамках третьего тура АПЛ Эвертон принимал Ноттингем Форест. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 82-й минуте Бреннан Джонсон помог гостям выйти вперед, однако через несколько минут Демарей Грей отличился голом, тем самым установив финальный результат на табло.

Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

После трех туров Эвертон занимает 16 место с 1 баллом, а Ноттингем Форест идет на 11 строчке, набрав 4 очка.

Эвертон - Ноттингем Форест 1:1

Голы: Грей, 88 - Джонсон, 82

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Холгейт, Миколенко, Дэвис (Онана, 57), Грэй, Рондон (Макнил, 57), Ивоби, Гордон.

Ноттингем Форест: Хендерсон, Уильямс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Тоффоло, Лингард (Куяте, 84), Мангаля (Йейтс, 55), О`Брайен, Авонийи (Гиббс-Уайт, 61), Джонсон.

Предупреждения: Уоррелл, Гордон, Уильямс, Ивоби, Онана.