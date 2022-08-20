Нагельсманн объяснил, почему Роналду не будет в Бундеслиге

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о возможном переходе форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в Бундеслигу.

"Честно говоря, мне все равно, перейдет ли он в Дортмунд. Меня это не волнует. У него все еще действует контракт с Манчестер Юнайтед. Я научился не говорить о чужих игроках. Он хороший игрок, он забил много голов в своей жизни и, вероятно, забьет еще несколько в любой лиге. То, перейдет ли он в Дортмунд или нет, не повлияет на мое настроение.

Я думаю, Жорже Мендеш получает десять процентов от годовой зарплаты Роналду, так что он может немного поговорить с клубами. Я думаю, что это работа Мендеша. Он часто разговаривает по телефону. В принципе, я думаю, это хорошо, если у тебя есть консультанты, которые тоже выполняют некоторую работу.

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Я думаю, нужно быть в состоянии позволить себе Роналду. Он уже не самый молодой игрок, а вы вкладываете большие средства. Это экономический вопрос. Я думаю, что многие клубы хотели бы подписать его, но для 15 клубов Бундеслиги его годовая зарплата будет слишком большой. Я не думаю, что он играет за 500 000 евро в год.

Каждый клуб знает, что он очень хороший игрок и может забить много голов, но у него также есть определенные денежные требования к новому клубу. Но нужно спросить у Мендеша, он лучше знает", – сказал Нагельсманн в интервью TZ.